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Esnafa gelir kaybı desteği ve kira yardımı sonuçları açıklandı
Korona salgını nedeniyle işverenlere yardımcı olmak amacıyla yapılacak destek ödemeleri için sonuçlar belli oldu. Hibe ve kira desteği sonuçları E-Devlet üzerinden yayımlanmaya başladı.
GÜNDEM 21.01.2021, 14:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını nedeniyle büyük kriz içerisinde olan esnafa üç ay süreyle kira desteği yapacağı açıklamıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilen işverenlere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen esnaf destek ödemesi sonuçları E-Devlet üzerinden yayımlanmaya başladı.
Hibe ve kira desteği büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olarak dağıtılacak.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
Kira desteği sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilen işverenlere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen esnaf destek ödemesi sonuçları E-Devlet üzerinden yayımlanmaya başladı.
Hibe ve kira desteği büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olarak dağıtılacak.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
Kira desteği sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.
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