“Esnaf yalnız bırakılmamalı”

2020 yılında yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle kepenklere kilit vurulduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Bir devlet, esnafının dükkânını kapattırıyorsa kapatma kararından önce destek paketlerini açıklamak zorundadır. Şu anda esnafımız, kapalı olmasının yanında işçisinin ücretini ve vergi borçlarını da veremiyor. İktidar, esnafı yalnız bırakmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki ittifak tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sath-ı mailine girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz” dedi. Öte yandan Nijerya açıklarında korsanlar tarafından Türk gemisine yönelik saldırıyı kınayan Karamollaoğlu, “Saldırı sonucunda hayatını kaybeden denizcimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rehin alınan 15 denizcimizin ise bir an evvel sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum” sözlerine ekledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



Nijerya açıklarında korsanlar tarafından Türk gemisine yönelik saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Karamollaoğlu, “Saldırı sonucunda hayatını kaybeden denizcimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rehin alınan 15 denizcimizin ise bir an evvel sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum” dedi.



Sömestr tatili ile ilgili değerlendirme yapan Karamollaoğlu, “Pandemi sürecinde fedakârca çalışan öğretmenlerimizi, zorlu bir süreç yaşayan öğrenci ve velilerimizi tebrik ederim. Önümüzdeki eğitim öğretim süreci ile ilgili iktidar karar alırken, il ve ilçelerin yöneticilerinin sesine ve kararlarına kulak verilmeli. İsabetli adımlar atılmalı” diye konuştu.



İktidarın sık sık gündeme getirdiği yargı ve ekonomi reformu ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, Türkiye’de adalet, ekonomi ve demokrasinin deforme olduğunu kaydetti. Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, iktidarın Türkiye’de reform yapabilecek moral ve motivasyonunu artık kaybettiğini düşünüyoruz. Elbette adalette reforma ihtiyaç var ama bu reform, kanunlarda değil, zihniyetlerde yapılmalı. Perişan olan ekonomide sil baştan bir reform yapılmalı. Tüketim, israf anlayışından vazgeçilip üretime dönülmeli. Bir diğer reform gereken konu ise demokrasidir. Türkiye, kontrol edilmeyen başkanlık sisteminden mutlaka kurtulmalıdır.”



2020 yılında yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle kepenklere kilit vurulduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “TOBB verilerine göre 2020 Ocak-Ekim döneminde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 16,61 artışla 15.745’e, kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,67 artışla 11.223’e çıktı. Böylece 10 aylık dönemde 26.968 iş yeri kapandı. Kovid-19 ile alakalı eğer söz konusu turizm ise her türlü pandemi tedbirinden taviz verilebiliyor. Millete sokağa çıkma yasağı, turistlere ise her türlü serbestlik uygulanıyor. Bir devlet, esnafının dükkânını kapattırıyorsa kapatma kararından önce destek paketlerini açıklamak zorundadır. Şu anda esnafımız, kapalı olmasının yanında işçisinin ücretini ve vergi borçlarını da veremiyor. İktidar, esnafı yalnız bırakmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Karamollaoğlu, yüksek faizin yanlış bir ekonomi politikasının neticesi olduğunu söyleyerek, “2002’de Türkiye’nin faize ödediği miktar 51 milyar TL iken, 2020 yılında rakam 121 milyar TL’yi buldu. Bu sene için tahmin edilen miktar ise 180 milyar TL. Bu rakamlar kazancımızın nasıl faiz lobisine aktarıldığının en büyük işareti ve göstergesi. Kâr eden şirketlere bakıyorsun, bir iki tane hariç geriye kalanların hepsi banka. Türkiye’nin kazandığı bankalara gidiyor. Yatırıma dönüşmüyor. Geleceğimiz ipotek altına alınıyor. İşte burada bir reforma ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.



Gündemin sıcak tartışmalarından olan ittifak tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, “Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sath-ı mailine girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz” değerlendirmesinde bulundu.



İktidarın halktan kopuk olmasın en büyük işaretlerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemleri ve tavırları olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı halkı dinlemiyor, halkın sıkıntılarını bilmiyor. Cumhurbaşkanı’na bir çağrıda bulunuyorum; baba şefkati ile milletin arasına karışıp, esnafı ziyaret edip dertlerini dinleyin. O zaman esnafımızın sorunlarını görürsünüz. Biz Sayın Erdoğan’ı incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için bunları söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır.”



Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, partileri ile ilgili gelen bir soruya, “Biz parti içi konuları kamuoyu içinde konuşmamaktan yanayız” diyerek cevapladı. HDP’nin partilerine yönelik gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, “Türkiye’de meşru zeminde faaliyet gösteren partiler ile biz görüşme yaparız. Yaptıkları yanlışlar var ise de bunu onlara söyleriz” dedi.