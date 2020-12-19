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Esnaf kredi değil hibe istiyor

Pandeminin başında verilen 25 bin TL’lik kredi borcu kapıya dayandı…

GÜNDEM 19.12.2020, 05:12
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Esnaf kredi değil hibe istiyor
Geçtiğimiz günlerde açıklanan esnafa kira desteği verileceğinin duyurulması üzerine esnaflar yayınlanacak genelgeyi bekliyor. ASTO Başkanı Mustafa Erturan esnafın dertli olduğunun altını çizerken, “Esnaf sigorta primlerini bile ödemekte zorlanırken söylenen tutar yetersiz. Bugün 50 bin TL’lik borç verildiği zaman ilerde 75 bin TL olarak ödenecek. Bunun en büyük çözümü hibe vermek. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışırken bir de faiziyle borçlanınca uykularımız kaçıyor” dedi.
Ankara Kalorifer Sıhhi Tesisat Doğal Gaz İzolasyon ve Montajcılar Odası (ASTO) Başkanı Mustafa Erturan, esnafın evinin ihtiyacını bile karşılarken zorlandığını vurgularken, “Kira desteğiyle ilgili, mükelleflere yönelik destek verileceği söylendi. Bizim üyelerimizin iş alanı gereği evlere giderek çalışması gerekiyor. Pandemi döneminde evlere gidip çalışamadı da. Hatta kendi sigortalarını bile ödeyemediler.  Hiçbir yerden bir destek gelmiyor” diye tepki gösterdi.

Esnafa verilenin sadece borç olduğunu vurgulayan Erturan, esnafa verilen 25 bin TL kredi ve 25 bin TL kredi kartı kolaylığı. Bu destek anlamında verilen kredilerin hepsi faizli. Ne kadar faizi çok düşük olarak görünse bile ileri dönemlere ödemeli idi. Ayrıca verilen 25 bin TL kredi desteğinden tüm esnaf yararlanamadı. Faydalanan esnaf da faiziyle ödemek zorunda. Şartları uygun olanlar ve kredisi çıkanlar yararlanabildi. Zaten bütün esnaflarımızın kredi anlamında sıkıntıları var, ödemelerde sorun yaşıyorlar. Bu yüzden kredi notları da düşük olduğu için yaklaşık 9 aydır pandemi sorunlarıyla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üyelerinin mesleklerinin büroda oturarak yürütülen bir meslek olmadığının altını çizen Erturan, “Gelen insan hasta mı bilinmiyor ya da taşıyıcı mı bilemiyoruz. Bizim esnafımızın meslek hastalıkları da var hem kendini düşünmek zorunda, hem de pandemi döneminde gittiği evleri de düşünmek zorunda. Bir hastalık taşımak istemiyoruz açıkçası. Yine esnafın para kazanması ile ilgili düşününce illa esnaf çalışmak zorunda” dedi.

Esnafa verilen desteklerin yetersiz olduğunu ancak gerçek destekler ile esnafın ayağa kalkabileceğini belirten Erturan, “Özellikle esnafa sigorta konusunda yardım yapılmalı ya da vergilerde yardımlar yapılmalı. Bir şekilde kendi kendimize idare etme çabasındayız ama en azından masrafların azaltılmasının çok faydası olur ve esnaflarımızın dükkanlarını kapatması engellenir. Şimdi borç olarak ne kadar verilirse verilsin sürekli geri ödemesi olacak bugün 50 bin TL’lik borç verildiği zaman ilerde 75 bin TL olarak ödenecek. Bunun en büyük çözümü hibe vermek. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışırken bir de faiziyle borçlanınca uykularımız kaçıyor” diye esnafın durumunu gözler önüne serdi.

Erturan, salgın döneminde esnafın birden fazla masrafının olduğunun altını çizerek, “Satıcılara yapılacak ödemeler, çekler, senetler, vergi ve prim borçları, birikmiş kira borçları derken kredi ödemeleri de büyük bir dert. Esnafımız neredeyse yüzde 20 kapasiteyle çalışırken bu borçları ödeyebilmesi mümkün değil. Ödeme zamanı gelen krediler en az 2021 yılı son çeyreğine kadar ertelenmeli ki esnafımız ekonomik olarak zorluk yaşadığı bu dönemde ayakta kalabilsin” ifadelerini kullandı.
Mehmet Fahri Özkan / Ankara
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