Esnaf kara kara düşünüyor!

Pandeminin ülkemizde ilk görüldüğü günlerde kredilerle ayakta tutunmaya çalışan esnaf, biriken borçlar, elektrik faturasına gelen 5,7 oranındaki zamlar ve döviz kurunda yaşanan artışla kepenk indirme noktasına geldi. Söz konusu durum TOBB’un verilerine de yansırken, Ocak ve Ekim ayında 26 bin 968 iş yerinin kapandığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye’de de etkisini giderek artırıyor. İlk vakanın tespit edildiği Mart ayından bu yana tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, söz konusu durumdan en büyük darbeyi esnaf yedi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler esnafı kara kara düşündürüyor. Esnaf iktidarın açıkladığı tedbirlere karşı desteklenmediğinden şikayetçi olurken, döviz kuruyla artan girdi maliyetleri esnafı zor duruma düşürdü.

Mart ayında ülkemizde başlayan Kovid-19 pandemisi nedeniyle aylarca dükkânlarını kapatan esnaflar yeni tedbirlerle bir kez daha çaresiz kaldı. Yeni alınan tedbirlerden dolayı büyük zorluklar yaşayan esnaf, bankadan aldıkları kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Hal böyle iken, alınan tedbirlerden işleri azalan esnaf kara kara düşünmeye başladı. Esnaf zorluklar karşısında hükümetten maddi destek bekliyor.

Pandeminin ülkemizde baş göstermesinin ardından 2 milyon esnaf durumdan ciddi şekilde etkilendi. Geçtiğimiz karantina sürecinde krediye yönelen esnaf bu sefer de ayakta durmanın yollarını arıyor. Ekim ayında elektrik faturalarına 5,7 oranında zam gelmesi ve döviz kurunda yaşanan yüksek artış esnafın kepenk indirme noktasına kadar getirdi. Söz konusu durumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine de yansıdı. TOBB’un verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 16 bin 61 artışla 15 bin 745’e ulaşırken, 10 aylık dönemde 26 bin 968 işyeri kapandığı belirtildi.

Ali Ekber METE / Ankara

