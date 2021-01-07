"Esnaf, haksız rekabetin önlenmesini istiyor”

Şehirdeki sorunlara dikkat çekmek için bir basın açıklaması düzenleyen Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, Edirne esnafının zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Pandemi sebebi ile yapılan kısıtlamalar bütün esnaf kesimlerine zor günler geçirtmektedir” dedi.

Saadet partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, bir basın açıklaması düzenleyerek Edirne’deki sorunlara dikkat çekti. Birçok medya mensubunun katılımıyla Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Şaban Kaya, önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi şartlarında özellikle de esnafın büyük sıkıntı çektiğini belirten Şaban Kaya, bu konuda acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.



Pek çok esnafımızın iş yerlerini uzun süredir açamamakta olduğunun altını çizen Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, “Esnafımız her geçen gün mevcut sermayesini tüketmekte ya da borçlanmaktadır. Bunun yanında mahalle içlerine, sokak aralarına kadar yayılan ulusal zincir marketlerin haksız rekabetleri karşısında esnafımız ayakta duramaz duruma gelmektedir” şeklinde konuştu.



*Sözcü Şaban Kaya, “Tüketim sektörlerinin bütün kesimlerini etkisi altına alan zincir marketler, Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ithal ürünlerle yerli üretime büyük darbe vurdu. İşsizliğin had safhaya ulaşmasının, gençlerin işsiz kalmasının en önemi etkenlerden biri yine bu yanlış yapılanmalardır. Vatandaşın yönetimden beklediği, yurt dışından ithal etmek yerine, ülkemizdeki üretimi ve yerli üreticiyi desteklemesidir” ifadelerini kullandı.

