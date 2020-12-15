Esnaf destek ödemesi nedir, kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını nedeniyle büyük kriz içerisinde olan esnafa üç ay süreyle kira desteği yapacağı açıklamıştı.

Desteğin ayrıntıları da belli oldu.

Esnaf destek ödemesinden faydalanacak sektörler bir bir sıralarken yardımın büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olacağı kaydedildi.

Erdoğan yaptığı açıklamada "Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime üç ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız." demişti.

Hibe şeklinde verilecek destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası Turizm destekleri için "Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecri misillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran’a kadar uzatıldı.

Benzer şekilde yüzde 18’den yüzde 8’e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Öte yandan konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süreleri de yine 1 Haziran’a kadar uzatıldı.

