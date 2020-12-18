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Esnaf destek ödemesi kimlere yapılacak? Destek ödemesine eleştiriler..

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnaf destek paketi olumlu karşılansa da kapsamı konusunda eleştirilere yol açtı.

GÜNDEM 18.12.2020, 10:57
Esnaf destek ödemesi kimlere yapılacak? Destek ödemesine eleştiriler..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başlandığını açıklaması, salgın döneminde zor günler geçiren esnafı sevindirmişti.
Ancak destek paketi, olumlu karşılansa da kapsamı ve ücreti konusunda eleştirilere yol açtı.
Bu eleştirilerden ilki destek ödemelerinin azlığı ikincisi ise esnaf destek ödemesinde ayrımcılık yapıldığı yönünde.
 Erdoğan, Esnaf destek ödemesinden faydalanacak sektörleri de sıralarken yardımın büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olacağını belirtti.
Yardım miktarına ilişkin olarak "Esnafa destek ödemesi altında sadaka dağıtılacak" eleştirilerine neden oldu.
Covid-19 salgınının başında kredi verilerek borçlandırılan esnafın borçlarını ödeyemediği bir çok iş yeri için haciz kararı alındığına dikkat çeken uzmanlar yapılan yardımla adeta dalga geçildiğini kaydediyor.

Hibe şeklinde verilecek destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
Açıklanan pakette 5 milyar TL’yi bulan kira desteği ve kira stopajının indirim sürelerinde süre uzatma gibi destekler yer aldı.

Öte yandan 200 bini bulan restoran ve kafelerin temsilcileri turizm belgeli işyerlerine sağlanan destek kapsamına alınma ve AVM’lerden tazminatsız çıkış hakkı talebinde bulunurken, esnaf ve sanatkârlar ise vadesi gelen ödemelerde erteleme, vergi borcu yapılandırmalarında da uzatma istiyor.
İşçisinin maaşını, dükkanının kirasını ödemekte zorlanan esnaf ayrıca 31 Aralık’ta süresi dolacak olan vergi borcu yapılandırmasının süresinin uzatılmasını isterken salgın nedeniyle alınan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyor.

Öte yandan restoranlar da turizm desteklerinden faydalanmak istiyor
 Esnaf Destek Ödemesi'nde turizme verilen desteklerden turizm belgeli işyerlerinin faydalanması ibaresi var. Ancak uzmanlar bu şartları taşıyan restoran sayısının toplamın sadece yüzde 1’i olduğuna işaret ediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç geçtiğimiz günlerde esnaf destek paketi ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu.
Avdagiç açıklanan desteğin, tedarik ve tüketim zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendireceğini söyledi.
İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu bulduklarını ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inandıklarını vurgulayan Avdagiç, “Hükümetin aldığı bu olumlu kararı, diğer işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz” dedi. Avdagiç, alınan kararların, salgının etkileri azalana kadar istihdam kapılarını açık tutacağını ve küçük işletmelerin hareket kabiliyetini artıracağını kaydetti.

TBMM kürsüsünde muhalafetin "Millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru ekmek giriyor" sözlerine AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, "O zaman aç değil demek" yanıtını vermişti.
AK Partili Tin'in bu sözlerine her kesimden tepki gelmişti.

Almanya'da işyerleri 10 Ocak 2021’e kadar kapanacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan iş yerlerinin sabit giderlerini ise yüzde 90 oranında devlet karşılayacak.
Banka, süper market ve eczane gibi önemli ve ihtiyaç duyulan yerler açık olacak.
Hükümet önlemlerden etkilenen şirketleri ayda toplam 11 milyar euroluk paketle destekleyecek.
İşyerlerinin ayda 500 bin euroya kadar sabit masraflarının yüzde 90’ını karşılayacak.
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