Eskrimde turnuvalar başlıyor

O heyecan dolu karşılaşmaları, pistlerdeki dostluğu izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Her türlü sağlık önlemini alarak yeni sezonumuza başlıyoruz. Bizim için sporcularımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yeni turnuva sezonumuzun hayırlı olmasını, sağlıkla geçmesini dilerim." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezonun salgın nedeniyle sekteye uğradığını hatırlatan Başkan Atalı, şunları kaydetti:

"2020-2021 faaliyet takvimi sağlık öncelikli olarak titizlikle hazırlandı. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan pandemi süreci sportif faaliyetleri olumsuz yönde etkilerken, geçtiğimiz haziran ayı itibarıyla normalleşme süreciyle birlikte eskrimcilerimiz antrenmanlarına başlamıştı. Federasyonumuz bu hafta sonu itibarıyla salgınla mücadele tedbirlerini uygulayarak faaliyetlerine başlıyor. Her türlü yarışma, turnuva ve şampiyona için öncelikle Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden onayımızı alıyoruz. Turnuvalarımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun, günlük programda toplam katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek şekilde organize edilecek."

Sezonda Adıyaman, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Manisa, Sakarya, Sivas ve Trabzon turnuvalara ev sahipliği yapacak.

