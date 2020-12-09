Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
EDHO'nun yayınlanan 175. yeni bölümünde aksiyon heyecan yine tavan yaptı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
GÜNDEM 09.12.2020, 16:59
Yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. Bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu.
Alparslan'ı öldürmeye çalışan Korkmazlar ve ortakları Şahin Ağa ve Kubilay'ı vurdu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan intikam için masayı bastı.
Alpaslan'ın gizli düşmanları ise intikam için Emin'in anne ve engelli kardeşini acımasızca katletti.
175. Bölüm finali ise Alpaslan severlerin yüreğini soğutacak cinsten
EDHO severler 176. bölümün yayınlanacağı 15 Aralık Salı gününü heyecanlar beklerken yeni bölüm fragmanını da merak ediyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı
EDHO 176. Bölüm fragmanı 13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanacak.
Alparslan'ı öldürmeye çalışan Korkmazlar ve ortakları Şahin Ağa ve Kubilay'ı vurdu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan intikam için masayı bastı.
Alpaslan'ın gizli düşmanları ise intikam için Emin'in anne ve engelli kardeşini acımasızca katletti.
175. Bölüm finali ise Alpaslan severlerin yüreğini soğutacak cinsten
EDHO severler 176. bölümün yayınlanacağı 15 Aralık Salı gününü heyecanlar beklerken yeni bölüm fragmanını da merak ediyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı
EDHO 176. Bölüm fragmanı 13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanacak.
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