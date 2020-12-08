Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. Bölüm yayınlandı! ATV'nin sevilen aksiyon dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. Bölüm yayınlandı. Diziseverleri ekran karşısına kitleyen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, " Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. Bölüm! EDHO son bölüm izle ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. Bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, EDHO son bölüm.



Yaman Korkmaz, Abisi Derman Korkmaz için Hızır Çakırbeyli'den Alpaslan Çakırbeyli'nin öldürülmesini ister. Korkmazlar, Hızır Çakırbeyli'nin uyarılarına rağmen, kendileri hareket eder ve ortalığı karıştırır. Alpaslan, Şahin Ağa'nın başına gelenler sonrası masaya gelir. Yavuz, onun tek hedefidir.

İlyas Çakırbeyli, Alpaslan'ın yaptıkları nedeniyle zorlanır ve masa ya da yeğeni arasında seçim yapmak zorunda kalır.

Alpaslan, Hızır Çakırbeyli'nin planlarından habersiz yoluna devam eder. Ceylan Çakırbeyli'nin tepkisi sonrası Alpaslan, endini geri çekmeyi düşünür. Alpaslan'a ait yerde yapılan son olay ortalığı yeniden karıştırır ve tansiyonu yükseltir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

