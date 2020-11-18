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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm İzle! EDHO son bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta da izleyicisini ekrana kitledi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölümde neler oldu? İşte, EDHO son bölümde yaşananlar.
GÜNDEM 18.11.2020, 09:02
ATV ekranlarında yayınlanan ve çok sayıda takipçisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 172. Bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanın tavan yaptığı bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm İzle! EDHO son bölüm! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm hakkında tüm merak edilenler.
Alpaslan için her şeyi yapabilecek olan Hızır Reis, Yaman Korkmaz'la barışmaya hazırdır. Yaman'ın abisi Derman, Alpaslan'ın son hareketiyle eli güçlenir. Hapishanede Alpaslan'ı öldürmek için planlar yapan Derman Korkmaz, onu iyice zorlar.
Hızır Reis ise yeğenini korumak ister. Yaman Korkmaz ve ahalisini masaya çağıran Hızır Reis'in, tek derdi Alpaslan'nı kurtarmaktır. Hızır Reis, İlyas ve eşi Ceylan'ı karşısına alarak Korkmazlarla barışmak ister.
Bahar, Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi verir. Hızır Reis ve Alpaslan'ın verdiği mücadelede son hamleyi kim yapacaktır?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alpaslan için her şeyi yapabilecek olan Hızır Reis, Yaman Korkmaz'la barışmaya hazırdır. Yaman'ın abisi Derman, Alpaslan'ın son hareketiyle eli güçlenir. Hapishanede Alpaslan'ı öldürmek için planlar yapan Derman Korkmaz, onu iyice zorlar.
Hızır Reis ise yeğenini korumak ister. Yaman Korkmaz ve ahalisini masaya çağıran Hızır Reis'in, tek derdi Alpaslan'nı kurtarmaktır. Hızır Reis, İlyas ve eşi Ceylan'ı karşısına alarak Korkmazlarla barışmak ister.
Bahar, Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi verir. Hızır Reis ve Alpaslan'ın verdiği mücadelede son hamleyi kim yapacaktır?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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