ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölümü ile takipçilerinin karşısına çıktı. EDHO 'nun son bölümünü izleyemeyen sevenleri arama motorlarında, " Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm! EDHO son bölüm izle ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte yüz binlerce hayranı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın bu haftaki bölümü hakkında merak edilenler...

Biraderi Behzat'a yapılan saldırıya karşılık vermek isteyen Haşmet Façalı,harekete geçer. Haşmet Façalı, Hızırla yaptıkları planda, Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı hedef olarak görürler. Ayrıca Haşmet Façalı, Hızırla birlikte hapishanedeki Dermanı ararlar. Mahalleyi basan Haşmet Façalı, kan dökmekten kaçınmaz.

Alpaslan evden ve masadan kovulmasının ardından peşinde düştüğü Yaman Korkmaz'a biraz daha yaklaşır.

Yaman Korkmaz'ı saklandığı yerden çıkarmak için kardeşi Derman Korkmaz'ın izini sürer. Alpaslan, eşinin intikamı için yavaş yavaş hedefine yaklaşır. Hızla güçlenen Alpaslan, mahalledeki yoksullara sahip çıkar.

İlyas Reis, önce Ömür'ün evi terk etmesi şimdi de Behzat'ın üzgünlüğü ile zor günler yaşar. İlyas'ın yardımına yine Hızır Reis gelir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM İZLE

