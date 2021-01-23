Eskişehirspor'un genç oyuncusu Beşiktaş'ta!

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve gözünü şampiyonluğa diken Beşiktaş bir yandan kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip Eskişehirspor'un genç oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.

Ortacizgi'de yer alan habere göre iki kulüp transfer konusunda anlaşmaya varırken, genç oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. Bu sezon oldukça genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor'da 17'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta forma giyen genç oyuncu futbola Eskişehirspor altyapısında başlamıştı.

