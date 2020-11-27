Eskişehirspor'da koronavirüs şoku! Üst üste pozitif çıktılar

Test sonuçlarına göre; 3 oyuncu ve 1 antrenörün koronavirüs olduğu tespit edildi. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. Hızla artan Covid-19 vakaları sebebiyle Vali Hanefi Demirkol Tesislerimize dışarıdan girişler tamamen kaldırılmış olup, süreç için taraftarımızın ve ziyaretçilerimizin anlayış göstermelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



