Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yeni maaşları açıkladı
Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personellerin en düşük maaşının 3350 TL olacağını açıkladı.
GÜNDEM 27.12.2020, 20:27
Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Emek en yüce değer!
Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak.
Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!"
"Emek en yüce değer!
Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak.
Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!"
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