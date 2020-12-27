Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yeni maaşları açıkladı

Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Emek en yüce değer!

Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak.

Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!"



