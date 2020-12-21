Eski YÖK Başkanı Özcan'dan Milli Eğitim Bakan Selçuk'a KPSS çağrısı

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren memur adaylara dair çağrıda bulundu.

Twitter'dan Bakan Selçuk'a hitaben 2019 yılında KPSS'ye giren memur adayları hakkında paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bizi duymuyorsunuz. Devlet de duymuyor. 2019 KPSS'liler hala bekliyor. Ne yapalım derdimizi Cüneyt Özdemir'e veya Özlem Gürses'e mi anlatalım?"

Sn.@ziyaselcuk Bizi duymuyorsunuz. Devlette duymuyor. 2019 KPSS'liler hala bekliyor. Ne yapalım derdimiz Cüneyt Özdemir veya Özlem Gürses'e mi anlatalım?

— Yusuf Ziya Özcan (@yziyaozcan) December 20, 2020



Sn.@ziyaselcuk Bizi duymuyorsunuz. Devlette duymuyor. 2019 KPSS'liler hala bekliyor. Ne yapalım derdimiz Cüneyt Özdemir veya Özlem Gürses'e mi anlatalım? — Yusuf Ziya Özcan (@yziyaozcan) December 20, 2020

