Eski ÖSYM Başkanı Fethi Toker hayatını kaybetti

Eski Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker (89) hayatını kaybetti.1988-1993 ve 1996-2002 yılları arasında iki defa ÖSYM Başkanlığı yapan Toker, yarın memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedilecek.

