Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefat haberi üniversitenin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada, “Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar'ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



Prof. Dr. Ahmet Acar, 1949’da İstanbul'da doğdu.

ODTÜ'de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yaptı.

ODTÜ Stratejik Planı 2005-2010 çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı.

2008 ve 2012 yıllarında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne 2 kez üst üste rektör olarak atandı.

