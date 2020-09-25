Eski Milli Eğitim Bakanı: Üniversite sınavları bir cinayettir!

Eski Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş ile 40 programına konuk oldu.

Mumcu kendisine yöenltilen, "Eğitimde nerede yanlış yapıldı? " sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. İşte Mumcu'nun dikkat çeken o değerlendirmesi;



"Seçme yerleştirme yani sıralama sınavları, cinayettir! Bu toplumsal hiyerarşiyi, katı bir biçimde kurmaktır. Ve bizden olanları muktedir, bizden olmayanları mağdur yapmaktır. Tasarlanmış bir cinayettir. Dünyanın hiçbir yerinde bu cinayet yok. Ama biz bunu ısrarla yapıyoruz. Her gelen bunun mağduru olarak gelip, şimdi ötekilerini mağdur etmeye yönelik gücünü kullanıyor. Bence bu mesele toplumsal yaraların en büyüğüdür. Bunda ısrar edilmesi asla iyi niyetle ifade edilemez."

