Eski İBB Başkanı Topbaş yoğun bakıma alındı!
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
GÜNDEM 04.12.2020, 07:38
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Mustafa Ömer Topbaş'ın açıklamaları şu şekilde;
Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun.
Mustafa Ömer Topbaş'ın açıklamaları şu şekilde;
Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun.
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