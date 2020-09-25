Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da gözaltına alındı
Kobani olaylarıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da TEM kiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kaldığı otel odasında gözaltına alınd
GÜNDEM 25.09.2020, 08:47
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi için verdiği gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor. Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu gözaltı kararına istinaden harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Önder’in Aksaray’da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kentte bulunan bir otel odasına yönelik operasyon düzenleyen TEM ekipleri Önder’i otel odasında gözaltına aldı. Operasyonun ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen Önder, burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet
HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014 tarihinde Kobani bahanesiyle YPG/PKK yandaşları 35 ilde şiddet ve eylem olayları gerçekleştirmiş, eylemlerde 2 polis şehit olmuş, 31 kişi de yaşamını yitirmiş ve 221 vatandaş ile 139 polis yaralanmıştı.
HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014 tarihinde Kobani bahanesiyle YPG/PKK yandaşları 35 ilde şiddet ve eylem olayları gerçekleştirmiş, eylemlerde 2 polis şehit olmuş, 31 kişi de yaşamını yitirmiş ve 221 vatandaş ile 139 polis yaralanmıştı.
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