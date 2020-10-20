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Eski Galatasaraylı futbolcu koronavirüse yakalandı
Son dakika: Galatasaray'ın eski oyuncusu Harry Kewell, koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 20.10.2020, 20:50
Oldham Athletic'i çalıştıran Galatasaray'ın eski oyuncusu Harry Kewell, koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Oldham Athletic Kulübünden yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell’ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi. Bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury’nin görev yapacağı ifade edildi.
Oldham Athletic Kulübünden yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell’ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi. Bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury’nin görev yapacağı ifade edildi.
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