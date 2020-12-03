Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing Covid-19'dan hayatını kaybetti
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, koronavirüs nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNDEM 03.12.2020, 04:53
Fransa eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada evinde hayatını kaybettiği kaydedilirken D'Estaing'ın Tours kentinde 17 Kasım'da da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Siyasi hayatına 1956'da milletvekili olarak başlayan d'Estaing, Charles de Gaulle ve Georges Pompidou'nun cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.
D'Estaing, 1974'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmış ve 1981'e kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.
1974 ila 1981 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Valery Giscard d'Estaing, "Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak biliniyordu.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada evinde hayatını kaybettiği kaydedilirken D'Estaing'ın Tours kentinde 17 Kasım'da da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Siyasi hayatına 1956'da milletvekili olarak başlayan d'Estaing, Charles de Gaulle ve Georges Pompidou'nun cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.
D'Estaing, 1974'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmış ve 1981'e kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.
1974 ila 1981 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Valery Giscard d'Estaing, "Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak biliniyordu.
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