Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz dolandırıldı. İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan Altıparmak ve Rıdvan'ın kuzeni olan Oğuzhan Altıparmak tarafından 2 milyon 350 bin TL'si çalınan eski futbolcu olayı emniyet güçlerine bildirdi.

Emniyet güçlerinin şahıslar hakkında ülke genelinde arama başlattıkları bildirdi. İstanbul Ataşehir'deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren şahsın parayı alarak ortadan kaybolduğu ifade edildi.

