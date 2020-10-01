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Eski Dışişleri Bakanı Ali Bozer vefat etti
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Bozer'in vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
GÜNDEM 01.10.2020, 01:33
Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanlarından Prof. Dr. Ali Bozer’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Prof. Dr. Bozer, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde ülkemizin resmi olarak AB’ye tam üyelik başvurusunu yapmış olup, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadığı bu rolle her zaman hatırlanacaktır. Prof. Dr. Bozer’in kederli ailesine Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı camiası olarak başsağlığı ve sabır diliyor, hatırasını tazimle yad ediyoruz.''
''Prof. Dr. Bozer, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde ülkemizin resmi olarak AB’ye tam üyelik başvurusunu yapmış olup, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadığı bu rolle her zaman hatırlanacaktır. Prof. Dr. Bozer’in kederli ailesine Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı camiası olarak başsağlığı ve sabır diliyor, hatırasını tazimle yad ediyoruz.''
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