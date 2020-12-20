Reklam

Son Dakika

Eski defterler açıldı! Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye sert tepkiler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i evinde ziyaret etmesi MHP içindeki bazı isimleri rahatsız etti. Oğul Ahmet Kutalmış Türkeş ziyarete tepki gösterenleri eleştirdi.

GÜNDEM 20.12.2020, 16:44
1
Eski defterler açıldı! Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye sert tepkiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i dün İstanbul’da evinde ziyaret etmesi MHP üst yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Ziyaret üzerinden annesine tepki gösterenlere Türkeş'in oğlu 24. Dönem Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş'ten sert tepkiler geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e gerçekleştirdiği ziyaretin MHP içinde yankıları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek’ten Türkeş’in eşini hedef aldı.
Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun Seval Türkeş ziyaretine ilişkin fotoğrafını paylaşarak, “Seval Türkeş CHP seçmeni biri olarak evinde CHP Genel Başkanını, Belediye Başkanını ve İl Başkanını ağırlamış. Keşke biraz seçici olup CHP’nin PKK kanadını ağırlamasaydı... Seval Türkeş MHP'ye zarar vermek için herkesle yan yana geldi. Onun için doğal. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu hem şehitle, hem teröristle olabilecek tarzda her türlü siyasi omurgasızlığı yapabilecek kişiler. Bu karede en omurgalı kişi olan Kaftancıoğlu bu eve nasıl geldi gerçekten inanılmaz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret bir tepki de MHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Metin Özkan’dan geldi. Dün akşam CNN Türk Masası programında konuşan Özkan, “B özerklik sözü verenlerin, Yunan gazetesine Türkiye’yi şikayet edip manşet olanların, Demirtaş’ı pazar kahvaltısına çağıranların, ben rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’e saygım, sevgim, hürmetim sonsuzdur, onun için Türkeş soy ismine saygımdan dolayı Seval Hanım’a bir şey demiyorum ama genel bir değerlendirme yapıyorum. Demirtaş’ı çay içmeye çağıranların vicdanına bırakıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun annesine yaptığı ziyarete tepki gösterenlere cevap veren oğul Ahmet Kutalmış Türkeş, “Biz, Erdoğan’la da, Kılıçdaroğlu’yla da istediğimiz zaman görüşürüz. Ne de olsa birbirimize “Senden hesap sormazsam namerdim” demedik hiç! Ne de olsa “PKK’dan beter milli bir tehditsin, zürriyetsizsin”demedik hiç. İhanetin derecesinde kınadıklarını yaşarsın. Ve Suphanallah.” dedi.

Yıldıray Çiçek, Metin Özkan ve Bahçeli’ye tepki gösteren Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, programın moderatörü Semiha Şahin’e Twitter hesabından bir mesaj gönderdi.BAHÇELİ, APO'NUN İDAMININ KALKMASINA NEDEN İMZA ATMIŞ?
Kutalmış Türkeş, şunları kaydetti:
Metin Özkan’a sorar mısınız. Bahçeli terörist dediği CHP ile neden işbirliği yapıp ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmış? Neden Ecevit ile işbirliği yapıp, yanında hazır ola geçip, APO’nun idamının kalkmasına imza atmış? Neden iktidar olmaktan kaçıp erken seçime gitmiş?NEDEN ÜLKÜCÜLER AJANDIR DİYEN ÖZHASEKİ'Yİ ADAY GÖSTERDİNİZ?
Madem Türkeş’i temsil ediyorlar neden Türkeş’in adını Erciyes’teki parktan kaldıran, ülkücüler ajandır diyen Özhaseki’yi Ankara Belediye Başkan Adayı olarak gösterip, Türkeş’in resmini ayakları altında çiğneyen Yaşar Yıldırım’la beraber Türkeş’in kabrine yollamışlar?BABAM TÜRKEŞ HAPİSTEYKEN BAHÇELİ NEREDEYMİŞ?
Metin Özkan isimli ömründe Türkeş’le hiçbir şey paylaşmamış adama sorar mısınız Seval Türkeş 5 yıl boyunca her gün hapishane kapılarında Alparslan Türkeş’i beklerken Devlet Bahçeli ve Metin Özkan neredeymiş? Bahçeli Türkeş’in tutukluluk yıllarında Türkeş ile kaç kez görüşmüş?BAHÇELİ, HDP'Lİ HASİP KAPLAN'LA NE KONUŞMUŞ?
Devlet Bahçeli ye sorar mısınız neden PKK’lı Ahmet Türk ün sağlığı için endişe edip tahliyesini sağlamış? Resimdeki HDP’li Hasip Kaplan'la gülüşerek ne konuşmuş?TÜRKEŞ'İN AİLESİNE DİL UZATANLAR SİZ NE BİÇİM EVLATSINIZ Kİ...
Türkeş’in gerçek ailesi ve evlatları olduğunu iddia ederek Türkeş’in ailesine dil uzatanlar! Siz ne biçim evlatsınız ki babanız Türkeş’in resmini ayakları altında çiğneyerek küfreden Yaşar Yıldırım’ı MHP Genel Başkan Yardımcısı koltuğunda oturtuyorsunuz?SİZ NE BİÇİM EVLATSINIZ BABANIZIN ADINI YASAKLIYORSUNUZ?
Dönemin ocak genel başkanı tarafından yayınlanan genelge aşağıdaki gibidir, neden MHP genel merkezi Türkeş için atılan sloganı yasaklamıştır? Ya takır takır hepsini sor, ya da canlı yayına bağla! Ne biçim evlatsınız siz, babanızın adını yasaklıyorsunuz?BİZ MAMAK KAPILARINDA BEKLERKEN SEN OYUNCAKLARINLA OYNUYORDUN
Yıldıray isimli şahsiyetsiz ***; Türkeş’in bir ömür yanında olan eşi Seval Türkeş ve biz, tutukluluk yıllarında her sabah 5’te kalkıp Mamak kapılarında beklerken, sen ve anan evinizde uyuyor sen de oyuncaklarınla oynuyordun! Bilge liderin ve Semih *** de evinde yatıyordu!”

Editör Notu: Açıklamanın son paragrafında yer alan bazı argo ifadeler kişilik haklarına saygı gereği *** şeklinde verilmiştir.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Gaziantep FK 12 21
5. Hatayspor 12 21
6. Karagümrük 13 20
7. Malatyaspor 12 19
8. Beşiktaş 11 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Erzurumspor 12 9
21. Denizlispor 12 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Everton 14 26
3. Tottenham 13 25
4. Leicester City 13 24
5. Southampton 14 24
6. Man City 13 23
7. M. United 12 23
8. Chelsea 13 22
9. West Ham 13 21
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 13 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Sociedad 15 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Sevilla 12 20
7. Celta de Vigo 14 19
8. Granada 12 18
9. Cádiz 13 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Real Betis 13 16
12. Valencia 14 15
13. Eibar 13 15
14. Levante 13 14
15. Elche 12 14
16. Deportivo Alaves 14 14
17. Real Valladolid 14 14
18. Getafe 12 13
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11