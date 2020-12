Eski defterler açıldı! Türkeş’in oğlu Kutalmış, Bahçeli’ye tek tek sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i dün İstanbul’da evinde ziyaret etmesi MHP üst yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Ziyaret üzerinden annesine tepki gösterenlere Türkeş'in oğlu 24. Dönem Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş'ten sert tepkiler geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e gerçekleştirdiği ziyaretin MHP içinde yankıları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek’ten Türkeş’in eşini hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti

Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun Seval Türkeş ziyaretine ilişkin fotoğrafını paylaşarak, “Seval Türkeş CHP seçmeni biri olarak evinde CHP Genel Başkanını, Belediye Başkanını ve İl Başkanını ağırlamış. Keşke biraz seçici olup CHP’nin PKK kanadını ağırlamasaydı... Seval Türkeş MHP'ye zarar vermek için herkesle yan yana geldi. Onun için doğal. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu hem şehitle, hem teröristle olabilecek tarzda her türlü siyasi omurgasızlığı yapabilecek kişiler. Bu karede en omurgalı kişi olan Kaftancıoğlu bu eve nasıl geldi gerçekten inanılmaz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret bir tepki de MHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Metin Özkan’dan geldi. Dün akşam CNN Türk Masası programında konuşan Özkan, “B özerklik sözü verenlerin, Yunan gazetesine Türkiye’yi şikayet edip manşet olanların, Demirtaş’ı pazar kahvaltısına çağıranların, ben rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’e saygım, sevgim, hürmetim sonsuzdur, onun için Türkeş soy ismine saygımdan dolayı Seval Hanım’a bir şey demiyorum ama genel bir değerlendirme yapıyorum. Demirtaş’ı çay içmeye çağıranların vicdanına bırakıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun annesine yaptığı ziyarete tepki gösterenlere cevap veren oğul Ahmet Kutalmış Türkeş, “Biz, Erdoğan’la da, Kılıçdaroğlu’yla da istediğimiz zaman görüşürüz. Ne de olsa birbirimize “Senden hesap sormazsam namerdim” demedik hiç! Ne de olsa “PKK’dan beter milli bir tehditsin, zürriyetsizsin”demedik hiç. İhanetin derecesinde kınadıklarını yaşarsın. Ve Suphanallah.” dedi.

Yıldıray Çiçek, Metin Özkan ve Bahçeli’ye tepki gösteren Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, programın moderatörü Semiha Şahin’e Twitter hesabından bir mesaj gönderdi.BAHÇELİ, APO'NUN İDAMININ KALKMASINA NEDEN İMZA ATMIŞ?Kutalmış Türkeş, şunları kaydetti:

Metin Özkan’a sorar mısınız. Bahçeli terörist dediği CHP ile neden işbirliği yapıp ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmış? Neden Ecevit ile işbirliği yapıp, yanında hazır ola geçip, APO’nun idamının kalkmasına imza atmış? Neden iktidar olmaktan kaçıp erken seçime gitmiş?NEDEN ÜLKÜCÜLER AJANDIR DİYEN ÖZHASEKİ'Yİ ADAY GÖSTERDİNİZ?

Madem Türkeş’i temsil ediyorlar neden Türkeş’in adını Erciyes’teki parktan kaldıran, ülkücüler ajandır diyen Özhaseki’yi Ankara Belediye Başkan Adayı olarak gösterip, Türkeş’in resmini ayakları altında çiğneyen Yaşar Yıldırım’la beraber Türkeş’in kabrine yollamışlar?BABAM TÜRKEŞ HAPİSTEYKEN BAHÇELİ NEREDEYMİŞ?

Metin Özkan isimli ömründe Türkeş’le hiçbir şey paylaşmamış adama sorar mısınız Seval Türkeş 5 yıl boyunca her gün hapishane kapılarında Alparslan Türkeş’i beklerken Devlet Bahçeli ve Metin Özkan neredeymiş? Bahçeli Türkeş’in tutukluluk yıllarında Türkeş ile kaç kez görüşmüş?BAHÇELİ, HDP'Lİ HASİP KAPLAN'LA NE KONUŞMUŞ?

Devlet Bahçeli ye sorar mısınız neden PKK’lı Ahmet Türk ün sağlığı için endişe edip tahliyesini sağlamış? Resimdeki HDP’li Hasip Kaplan'la gülüşerek ne konuşmuş?TÜRKEŞ'İN AİLESİNE DİL UZATANLAR SİZ NE BİÇİM EVLATSINIZ Kİ...

Türkeş’in gerçek ailesi ve evlatları olduğunu iddia ederek Türkeş’in ailesine dil uzatanlar! Siz ne biçim evlatsınız ki babanız Türkeş’in resmini ayakları altında çiğneyerek küfreden Yaşar Yıldırım’ı MHP Genel Başkan Yardımcısı koltuğunda oturtuyorsunuz?SİZ NE BİÇİM EVLATSINIZ BABANIZIN ADINI YASAKLIYORSUNUZ?

Dönemin ocak genel başkanı tarafından yayınlanan genelge aşağıdaki gibidir, neden MHP genel merkezi Türkeş için atılan sloganı yasaklamıştır? Ya takır takır hepsini sor, ya da canlı yayına bağla! Ne biçim evlatsınız siz, babanızın adını yasaklıyorsunuz?BİZ MAMAK KAPILARINDA BEKLERKEN SEN OYUNCAKLARINLA OYNUYORDUN

Yıldıray isimli şahsiyetsiz ***; Türkeş’in bir ömür yanında olan eşi Seval Türkeş ve biz, tutukluluk yıllarında her sabah 5’te kalkıp Mamak kapılarında beklerken, sen ve anan evinizde uyuyor sen de oyuncaklarınla oynuyordun! Bilge liderin ve Semih *** de evinde yatıyordu!”

Editör Notu: Açıklamanın son paragrafında yer alan bazı argo ifadeler kişilik haklarına saygı gereği *** şeklinde verilmiştir.