Eski CIA Direktörü Brennan'dan 'uzaylı' yorumu
ABD'de Barack Obama başkanlığı döneminde CIA Direktörü olan John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO'larla ilgili gelen bir soruya ilginç bir yorumda bulundu.
GÜNDEM 22.12.2020, 22:08
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ABD’de Barack Obama yönetimi döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO’larla ilgili bir soruyu, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur. Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum” diye yanıtladı.
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