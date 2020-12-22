Eski CIA Direktörü Brennan'dan 'uzaylı' yorumu

ABD’de Barack Obama yönetimi döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO’larla ilgili bir soruyu, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur. Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum” diye yanıtladı.

