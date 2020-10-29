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Eski CHP'li vekilden Gül'e: Seni Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız
Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim mesajını alıntılayarak, "Seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız." dedi.
GÜNDEM 29.10.2020, 21:22
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim mesajına eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından cevap verdi. Barış Yarkadaş, Abdullah Gül'e "Ne yaparsan yap, seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız" dedi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Twitter'dan mesajı yayınladı.
"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünde herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyorum" ifadesini kullanan Gül'e Barış Yarkadaş'tan cevap geldi.
"Seçim yaklaşınca Gül'de Atatürk hassasiyeti başlıyor" diyen Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. Ne yaparsan yap ne yazarsan yaz; seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız.
Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. https://t.co/ovmXsnP6hq
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 29, 2020
Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. https://t.co/ovmXsnP6hq — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 29, 2020
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Twitter'dan mesajı yayınladı.
"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünde herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyorum" ifadesini kullanan Gül'e Barış Yarkadaş'tan cevap geldi.
"Seçim yaklaşınca Gül'de Atatürk hassasiyeti başlıyor" diyen Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. Ne yaparsan yap ne yazarsan yaz; seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız.
Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. https://t.co/ovmXsnP6hq
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 29, 2020
Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. https://t.co/ovmXsnP6hq — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 29, 2020
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