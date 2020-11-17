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Eski CHP'li başkana 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası
CHP'li eski belediye başkanı Ekrem Eşkinat'a, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 11 ay 20 gün hapis verildi.
GÜNDEM 17.11.2020, 17:49
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi eski Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Eşkinat, beraatini talep etti.
Mahkeme, Ekrem Eşkinat'ı, "hakaret eylemini alenen işlediğinden" 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, duruşmadaki iyi hali dolayısıyla takdir indirimi uygulayarak 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Eşkinat, beraatini talep etti.
Mahkeme, Ekrem Eşkinat'ı, "hakaret eylemini alenen işlediğinden" 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, duruşmadaki iyi hali dolayısıyla takdir indirimi uygulayarak 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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