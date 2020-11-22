Reklam

Son Dakika

Eski belediye başkanı koronadan hayatını kaybetti!

Sakarya eski Büyükşehir Belediyesi başkanı Aziz Duran koronavirüsten hayatını kaybetti.

GÜNDEM 22.11.2020, 17:13
2
Eski belediye başkanı koronadan hayatını kaybetti!
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Aziz Duran koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 
Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın Adapazarı’ndaki Emirdağ Aile Kabristanlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

1949'da Adapazarı’nda doğan Duran, ilk ve orta öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babasıydı.
Duran Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Burhanettin Duran ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın amcası. 
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 20
2. Alanyaspor 7 17
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Antalyaspor 8 9
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Ankara Keçiörengücü 10 18
3. Tuzlaspor 9 18
4. İstanbulspor 9 17
5. Samsunspor 10 17
6. Adana Demirspor 8 15
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. Crystal Palace 8 13
9. M. United 8 13
10. Wolverhampton 8 13
11. Man City 8 12
12. Arsenal 8 12
13. West Ham 8 11
14. Newcastle 9 11
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Getafe 9 12
10. Real Betis 9 12
11. Barcelona 8 11
12. Valencia 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Eibar 10 10
15. Athletic Bilbao 8 9
16. Deportivo Alaves 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6