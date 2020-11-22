Eski belediye başkanı koronadan hayatını kaybetti!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Aziz Duran koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın Adapazarı’ndaki Emirdağ Aile Kabristanlığı’nda defnedileceği öğrenildi.



1949'da Adapazarı’nda doğan Duran, ilk ve orta öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

Duran Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Burhanettin Duran ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın amcası.

