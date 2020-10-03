Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM’de Devlet Töreni düzenlendi

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını 71 yaşında kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen için TBMM’de Devlet Töreni gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen törene Ergezen ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Başbakan Binali Yıldırım, çok sayıda milletvekili ile devlet erkanı katıldı.

Öğle namazını müteakiben Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılınmasının ardından Ergezen’in naaşı memleketi Bitlis ili Ahlat ilçesinde toprağa verilecek.

