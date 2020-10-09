Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı!
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yeni tip koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 09.10.2020, 22:12
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim" dedi.
Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim" dedi.
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