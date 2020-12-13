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Eski AK Partili başkan isyan etti: Bakan bu işten anlamıyor
Eski AK Partili başkan olan ve şimdilerde hayvancılık yapan Mehmet Sağlam, süt fiyatlarının artmamasına isyan ederek "Bakan bu işten anlamıyor" diyerek Bekir Pakdemirli'yi istifaya çağırdı.
GÜNDEM 13.12.2020, 07:34
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesinde hayvancılık yapan Mehmet Sağlam, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yem fiyatları sürekli artarken süt fiyatlarının artmamasına isyan etti.
Independent Türkçe'de yer alan habere 2009-2014 yılları arasında AK Parti’den Köseli Belediye Başkanlığı yapan ve 2014’te AK Parti’den 2019 yılında da Demokrat Parti’den belediye başkan adayı olan ancak seçimleri kaybeden Sağlam, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hayvancılıktan anlamadığını da belirterek, “Ayıp değil. Bırakmak da bir erdemliliktir” diyerek bakanı istifaya çağırdı.
Süt fiyatları 1.5 yıldır artmazken yem fiyatlarının sürekli arttığını belirten Mehmet Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Sayın Cumhurbaşkanım dombra müziği ile doymuyor kurban olduğum” diye seslendi.
Ürünün çiftçinin elindeyken fiyat etmediğini ancak çiftçiden çıktıktan sonra değerlendiğini belirten Sağlam, “Yazık günah değil mi?” diye konuştu.
Sağlan, büyük şirketlerin borçları islinirken çiftçi borçlarının silinmediğini belirterek, "Niye? Çiftçi size oy verdiği için mi?" diye sordu.
Independent Türkçe'de yer alan habere 2009-2014 yılları arasında AK Parti’den Köseli Belediye Başkanlığı yapan ve 2014’te AK Parti’den 2019 yılında da Demokrat Parti’den belediye başkan adayı olan ancak seçimleri kaybeden Sağlam, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hayvancılıktan anlamadığını da belirterek, “Ayıp değil. Bırakmak da bir erdemliliktir” diyerek bakanı istifaya çağırdı.
Süt fiyatları 1.5 yıldır artmazken yem fiyatlarının sürekli arttığını belirten Mehmet Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Sayın Cumhurbaşkanım dombra müziği ile doymuyor kurban olduğum” diye seslendi.
Ürünün çiftçinin elindeyken fiyat etmediğini ancak çiftçiden çıktıktan sonra değerlendiğini belirten Sağlam, “Yazık günah değil mi?” diye konuştu.
Sağlan, büyük şirketlerin borçları islinirken çiftçi borçlarının silinmediğini belirterek, "Niye? Çiftçi size oy verdiği için mi?" diye sordu.
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