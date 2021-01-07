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Eşi vefat eden kadınlara yardım miktarı ne kadar oldu?
Devlet tarafından eşi vefat etmiş kadınlara yapılan ödemenin miktarı Aralık ayında artmıştı. Karşılıksız yapılan ödemeye yüzde 36 zam gelmişti. İşte detaylar...
GÜNDEM 07.01.2021, 15:31
vlet tarafından kadınlara yönelik destek ödemelerinden biri de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen sosyal yardım projelerinden biri de eşi vefat edenlere ödeme programı.
Aile, eğitim ve sağlık başlıkları altında verilen yardımla kadınların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.
Karşılıksız yapılan ödemeye yüzde 36 zam geldi ve miktar 650 TL oldu.
Eşi vefat eden kadın yardımının temel şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alıyor.
Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az (701,32 TL) olması şarttır.
Aynı zamanda eşi vefat eden yardımından yararlanmak için hak sahibi kişiye herhangi başka bir sosyal yardım verilmemelidir.
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım kapsamında başvuruda bulunmak isteyen kadınların Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahlı olması gerekir. Söz konusu yardımdan yalnızca son resmi nikahlı eşi vefat eden kişiler yararlanabilir. Dini nikahlı olan ya da eşinden boşanan kadınların başvurusu kabul edilmez.
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım şartlarını taşıyan bireyler ikamet adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) üzerinden tamamlanabilir. Bireylerin başvuru sırasında yanlarında T.C. kimlik kartının bulunması yeterli olur.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen sosyal yardım projelerinden biri de eşi vefat edenlere ödeme programı.
Aile, eğitim ve sağlık başlıkları altında verilen yardımla kadınların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.
Karşılıksız yapılan ödemeye yüzde 36 zam geldi ve miktar 650 TL oldu.
Eşi vefat eden kadın yardımının temel şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alıyor.
Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az (701,32 TL) olması şarttır.
Aynı zamanda eşi vefat eden yardımından yararlanmak için hak sahibi kişiye herhangi başka bir sosyal yardım verilmemelidir.
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım kapsamında başvuruda bulunmak isteyen kadınların Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahlı olması gerekir. Söz konusu yardımdan yalnızca son resmi nikahlı eşi vefat eden kişiler yararlanabilir. Dini nikahlı olan ya da eşinden boşanan kadınların başvurusu kabul edilmez.
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım şartlarını taşıyan bireyler ikamet adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) üzerinden tamamlanabilir. Bireylerin başvuru sırasında yanlarında T.C. kimlik kartının bulunması yeterli olur.
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