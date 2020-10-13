Esenyurt'ta yine taksici kavgası! Polis havaya ateş açtı
Esenyurt’ta iki taksi sürücüsü arasında yaşanan trafik kazası tartışması iki durak taksicilerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada polis havaya ateş açtı.
GÜNDEM 13.10.2020, 09:48
Esenyurt’ta son zamanlarda taksi durakları arasında meydana gelen kavgalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ay taksi durakları arasında çıkan silahlı kavgada 3 taksici hayatını kaybetmişti. Bu sefer de geçtiğimiz hafta Esenyurt-TEM bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, yolda seyir halinde ilerleyen iki taksi sürücüsü, maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası tutanak tuttukları sırada anlaşamayan iki sürücü tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre sözlü tartışma kısa sürede küfürleşerek kavgaya dönüştü. İki taksi sürücüsü de bağlı bulundukları taksi duraklarından çalışma arkadaşlarına haber vererek olay yerine çağırdılar.
İki durak sürücülerinin de olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine gelen trafik polisi ekipleri ise kavga arasında kalarak zor anlar yaşadı. Polis ekipleri tüm uyarılara rağmen ayrılmayan iki grubu havaya ateş açarak zor ayırdı. TEM bağlantı yolunda gerçekleşen kavga yüzünden bir şeridin kısa süreliğine trafiğe kapandığı görüldü. İki tarafın şikayetçi olması üzerine şahıslar karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Yaşanan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İki durak sürücülerinin de olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine gelen trafik polisi ekipleri ise kavga arasında kalarak zor anlar yaşadı. Polis ekipleri tüm uyarılara rağmen ayrılmayan iki grubu havaya ateş açarak zor ayırdı. TEM bağlantı yolunda gerçekleşen kavga yüzünden bir şeridin kısa süreliğine trafiğe kapandığı görüldü. İki tarafın şikayetçi olması üzerine şahıslar karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Yaşanan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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