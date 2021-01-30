Esenyurt'ta korkutan yangın! İşçiler seferber oldu

Esenyur'ta plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Haberi duyan fabrika işçileri koşarak yangının çıktığı fabrikaya geldi. İşçiler yangının daha da büyümesini engelleyebilmek için, fabrika çevresinde bulunan plastik sandalyeleri hızla olay yerinden uzağa taşıdı. Şiddetli rüzgar yangının büyümesine yol açtı. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve fabrikayı tamamen sardı. Alevler gökyüzünde çevre ilçelerden görülebilecek boyutlara ulaştı.



Edinilen bilgilere göre yangının çıktığı esnada fabrikada herhangi bir işçi bulunmuyordu. İşçinin bulunmaması da olası facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri 1 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.

