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Esenyurt HDP ilçe binasına yapılan operasyon sona erdi
HDP ilçe binasında yapılan dezenfekte çalışmaları esnasında çekilen fotoğraflarda PKK lideri Abdullah Öcalan’a ait posterlerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte operasyon düzenledi.
GÜNDEM 24.01.2021, 09:21
Esenyurt Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması gerçekleştirmişti. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı sonrası terörle mücadele ekipleri HDP ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda ekip katılırken özel harekat polisleri de destek verdi.
Polis ekiplerinin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu. Binada yapılan aramalar esnasında elektrik ekipleri binaya sağlanan akımlarda kontrol gerçekleştirdi. Operasyon esnasında bir mahalle sakini polis ekiplerine sokakta çay ikram etti. Operasyonda el konular evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Polis ekiplerinin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu. Binada yapılan aramalar esnasında elektrik ekipleri binaya sağlanan akımlarda kontrol gerçekleştirdi. Operasyon esnasında bir mahalle sakini polis ekiplerine sokakta çay ikram etti. Operasyonda el konular evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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