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Esenyurt Belediyesi'nin tesislerine polis el koydu
Esenyurt Belediyesi'ne ait 25 milyon lira değerindeki 10 spor tesisine kaymakamlık tarafından el konuldu.
GÜNDEM 05.02.2021, 10:35
Sözcü'nün haberine göre, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi, AK Partili yönetim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine okullarda 10 kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu inşa etti. Spor tesislerinin işletmesi de protokolle belediyeye verildi. Belediye 2019'da AK Parti'den CHP'ye geçti. Borçlarının büyük kısmı CHP döneminde ödenen spor salonları, kaymakamlık tarafından devralındı. Kaymakamlık, belediyeden tesisleri 3 Şubat'a kadar okul müdürlüklerine teslim etmesini istedi.
Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, belediye bütçesinden yaklaşık 25 milyon lira harcanarak yapılan salonların devir kararına, İstanbul Valiliği'ne başvurup itiraz etti. Belediye, itirazın sonuçlanmasını beklerken 3 Şubat günü kaymakamlık, spor tesislerine kilidi değiştirip el koydu.
Kaymakamlık görevlileri spor salonlarına gidip polis eşliğinde kilitleri değiştirdi. Tesisler belediyeden alındı. Salonlarda çalışan 150 kişinin iş akdi feshedilmiş oldu. Gündüzleri öğrencilerin yararlandığı spor salonu ve yüzme havuzunu akşamları 20 bin kişi ücretsiz kullanıyordu.
Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, belediye bütçesinden yaklaşık 25 milyon lira harcanarak yapılan salonların devir kararına, İstanbul Valiliği'ne başvurup itiraz etti. Belediye, itirazın sonuçlanmasını beklerken 3 Şubat günü kaymakamlık, spor tesislerine kilidi değiştirip el koydu.
Kaymakamlık görevlileri spor salonlarına gidip polis eşliğinde kilitleri değiştirdi. Tesisler belediyeden alındı. Salonlarda çalışan 150 kişinin iş akdi feshedilmiş oldu. Gündüzleri öğrencilerin yararlandığı spor salonu ve yüzme havuzunu akşamları 20 bin kişi ücretsiz kullanıyordu.
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