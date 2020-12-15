Erzurumspor'un yeni başkanı belli oldu

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in görevi bırakmasından sonra başkan vekili Ömer Düzgün kulübün yeni başkanı oldu.

Büyükşehir Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Hüseyin Üneş’in görevi bırakmasının ardından başkan vekilimiz Sayın Ömer Düzgün kulüp başkanımız olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. Ömer Düzgün kimdir?

