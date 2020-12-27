Erzurumspor'un hasreti Malatya'da son buldu!

Süper Lig'in 15. haftasında çıkışa geçen Yeni Malatyaspor ile kötü günler geçiren Erzurumspor karşı karşıay geldi.

Erzurum ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek ligde 11 maç sonra galibiyet sevinci yaşayarak puanını 12'ye çıkardı. Bu maç öncesi çıkışını sürdürmek isteyen Yeni Malatyaspor'un aldığı mağlubiyet ile 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Malatya ekibi 20 puanda kaldı.

