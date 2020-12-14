Erzurumspor'da istifa depremi! Taraftar istifaya davet etmişti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak 2'nci başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek.
GÜNDEM 14.12.2020, 19:24
Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, sezon başında kadroya katılan oyuncuların yetersizliği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarlarca istifaya davet edilen B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, bugün kulübün Onursal Başkanı da olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e istifasını sundu.
Başkan Sekmen, bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu görüşmede, Üneş'in istifasını kabul etti ve Asbaşkan Ömer Düzgün'den görevi devralmasını istedi.
Pandemi nedeniyle 1 Mart'a kadar kongrelerin yasaklanması nedeniyle seçim yapılamayacak ve Ömer Düzgün başkan olarak göreve devam edecek.
Başkanlıktan istifa eden Hüseyin Üneş’in bugün akşam 19.00'da kulüp tesislerinde düzenleyeceği basın toplantısı ile veda edeceği öğrenildi.
Başkan Sekmen, bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu görüşmede, Üneş'in istifasını kabul etti ve Asbaşkan Ömer Düzgün'den görevi devralmasını istedi.
Pandemi nedeniyle 1 Mart'a kadar kongrelerin yasaklanması nedeniyle seçim yapılamayacak ve Ömer Düzgün başkan olarak göreve devam edecek.
Başkanlıktan istifa eden Hüseyin Üneş’in bugün akşam 19.00'da kulüp tesislerinde düzenleyeceği basın toplantısı ile veda edeceği öğrenildi.
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