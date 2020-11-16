Erzurumspor'da İbrahim Akdağ sakatlandı!

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada İbrahim Akdağ'ın sağ el tarak kemiğinde kırık saptandığını ve tedavisine derhal başlandığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren takımımızın bugünkü antrenmanında oyuncumuz İbrahim Akdağ bir pozisyonda çarpışma sonucu el travması yaşamış, kulüp doktorumuz Selçuk Gül tarafından yapılan tetkikler sonrası oyuncumuzun sağ el tarak kemiğinde kırık saptanmış, tedavisine derhal başlanmıştır" denildi.

