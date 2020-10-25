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Erzurumspor maçında VAR rekoru kırıldı!..

Erzurum’un kazandığı penaltıda var incelemesi 7 saniye sürmesi çok konuşuldu. Hakem Arda Kardeşler, Süper Lig rekoru olan 7 saniyelik incelemenin ardından ev sahibi lehine penaltı kararını verdi.

GÜNDEM 25.10.2020, 19:25
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Erzurumspor maçında VAR rekoru kırıldı!..
Erzurum’un kazandığı penaltıda var incelemesi 7 saniye sürmesi çok konuşuldu. Hakem Arda Kardeşler, Süper Lig rekoru olan 7 saniyelik incelemenin ardından ev sahibi lehine penaltı kararını verdi.
Maçın 42. dakikasında Erzurumspor’da Gomes, ceza sahasında Marcao’nun müdahalesiyle yerde kadı.
Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR'a giderek poziyonu inceledi. Yapılan inceleme sonrası maçın hakemiArda Kardeşler, Süper Lig rekoru olan 7 saniyelik incelemenin ardından ev sahibi lehine penaltı kararını verdi.
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