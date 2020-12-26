Son Dakika
Erzurum’daki Dipsiz Göl soğuk hava nedeniyle buz tuttu
Erzurum’un Oltu ilçesindeki Dipsiz Göl’ün yüzeyi hava soğukluğunun 13 dereceye kadar düşmesinin ardından buz tuttu.
GÜNDEM 26.12.2020, 14:25
2
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Güryaprak Mahallesi’nde hava sıcaklığının önemli derecede düşmesinin ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl’ün yüzeyi tamamen buz tuttu.
Bölgede yaşayan Bayram Yücel, "Aşırı soğuklardan dolayı gölün yüzeyi tamamen buz tutmuş durumda. Yazın derin olduğu için giremediğimiz gölün üzerinde şu anda çok rahat şekilde geziyoruz." dedi.
Kar yağışıyla kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı ilçede, manzaranın tadını çıkarmak için gezmeye gelen Emrah Ceylan da "Hava soğuk olmasına rağmen, manzara bir o kadar güzel. Doğal güzellikleri yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Bölgeyi gezen bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.
Bölgede yaşayan Bayram Yücel, "Aşırı soğuklardan dolayı gölün yüzeyi tamamen buz tutmuş durumda. Yazın derin olduğu için giremediğimiz gölün üzerinde şu anda çok rahat şekilde geziyoruz." dedi.
Kar yağışıyla kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı ilçede, manzaranın tadını çıkarmak için gezmeye gelen Emrah Ceylan da "Hava soğuk olmasına rağmen, manzara bir o kadar güzel. Doğal güzellikleri yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Bölgeyi gezen bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü