Erzurum'da zincirleme kaza! Yaralılar var...
Erzurum'da tur otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
GÜNDEM 27.09.2020, 01:07
E-80 kara yolundan Terminal Caddesi istikametine giden Muharrem Bayraktar yönetimindeki 55 BS 475 plakalı tur otobüsü, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, Muhsine İşleyen'in kullandığı 25 NE 580 ve Cansu Altundaş idaresindeki 06 TB 649 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Altundaş'ın kullandığı otomobil de Armağan Tuysuz yönetimindeki 34 BEH 652 plakalı araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Altundaş'ın kullandığı otomobil de Armağan Tuysuz yönetimindeki 34 BEH 652 plakalı araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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