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Erzurum'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden 1 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM 25.09.2020, 23:57
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Erzurum'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
İlçeye bağlı Yukarı Köşk Mahallesi'nde evinin kapısının önünde bekleyen Yaşar Bedir'in bulunduğu alana yıldırım düştü.
Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine Bedir, mahalle sakinlerinin imkanlarıyla Ardahan Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bedir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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