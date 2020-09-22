Erzurum’da sebepsizce kesilen ağaçlar tepki topladı

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Karasu nehri güzergahındaki nehir yatağında yetişen yabani söğüt ve kavak ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Kesilen onlarca ağaç öylece bırakılarak kurumaya terkedildi. Bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki çekmek için telefonlarının kamerasıyla kesilen ağaçları çekti.

