Ertuğrul Özkök'ten Erbakan yazısı: Geri baktığımda gülümseme geliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, köşesinden Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca hakkında bir yazı kaleme aldı.

Erbakan Hoca'nın siyasi arenadaki tavr ve tutumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan ve TRT'nin Erbakan Hoca için başlattığı çalışma için kendisiyle görüşüldüğünü belirten Özkök, yazısında şöyle ifade etti:

"TRT bir Necmettin Erbakan dizisi hazırlıyor.

Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.

Çok sevinerek katıldım.

Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.

Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.

Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.

Sonra öğretim üyesi olarak izledim.

Sonra gazeteci olarak...

Şimdiyse 73 yaşındayım bunların hepsine bakıyorum...

TRT’ye her dönemdeki bakışımı anlattım..."

Bugün geriye baktığım zaman, bir gülümseme geliyor gözümün önüne...

Tatlı, muzip bir gülümseme...

“Kadayıfın altı kızarıyor” cümlesi ile Metin Akpınar’ın muzip yüzünü görüyorum...

İkisi birleşiyor ve gözümün önüne siyasete güzellik taşıyan ortak bir portre geliyor...

Bugün 73 yaşımda Erbakan’ı gözümde hâlâ sempatik yapan tarafı bende bıraktığı tebessümdü...

Dün TRT kaydından ayrıldıktan sonra aklıma bir soru geldi.

Erbakan Hoca acaba Metin Akpınar’ın taklitleri hakkında ne düşünüyordu?

Açıp Metin Bey’e sordum:

“Rahmetli Erbakan’ı çok sık hicvettiniz, taklidini yaptınız. Hiç size sitem etti mi, bir şey söyledi mi?”

“Hayır. Ne bir sitemi ne bir şikayeti oldu” dedi...

Sonra bir süre susup devam etti:

“Yalnız şöyle bir şey olmuş, bana anlattılar. Hoca bir gün Meclis’te konuşurken milletvekili sıralarından biri şöyle demiş: ‘Hoca Metin Akpınar’ın taklidini yapıyor’...”

Altı kızaran kadayıfın bana hâlâ taşıdığı rayihaydı bu...

Kendi payıma şunu düşünüyorum.

Mizah olduğu zaman siyasetin yüzü de gülüyor. Mizah Bernie’nin eldivenleri gibi...

Sadece ellerimizi değil, ruhumuzu da ısıtıyor..."

