Ertuğrul Özkök'ten, Altay Bayındır'a övgü dolu yazı!
Ertuğrul Özkök Hürriyet'teki bugünkü yazısında Altay Bayındır'ı performansı nedeniyle överek Barcelona yada Real Madrid'e gidebileceğini yazdı.
GÜNDEM 08.12.2020, 09:38
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Ertuğrul Özkök'ten Altay Bayındır yazısı! Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Barcelona yada Real Madrid'in ilgisini çekebileceğini yazarak, "Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır böyle iki-üç maç daha oynasın... Hem La Liga’nın hem Premier League’in baba takımlarının gözü Şükrü Saracoğlu’na döner..." değerlendirmesinde bulundu.
Ertuğrul Özkök'ün dikkat çeken yazısı şu şekilde;
BARCELONA VE REAL MADRİD GÖZÜNÜ BURAYA DİKER
FENERBAHÇE maçından bir gece önce İspanya’dan iki maç izledim.
Valencia-Real Madrid...
Real Betis-Barcelona...
Her iki dev takımın kalecisi de hata üstüne hata yapıyordu...
Bu hafta Premier League’de de birçok kaleci hatası gördüm.
Şuraya yazıyorum.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır böyle iki-üç maç daha oynasın...
Hem La Liga’nın hem Premier League’in baba takımlarının gözü Şükrü Saracoğlu’na döner...
Ertuğrul Özkök'ün dikkat çeken yazısı şu şekilde;
BARCELONA VE REAL MADRİD GÖZÜNÜ BURAYA DİKER
FENERBAHÇE maçından bir gece önce İspanya’dan iki maç izledim.
Valencia-Real Madrid...
Real Betis-Barcelona...
Her iki dev takımın kalecisi de hata üstüne hata yapıyordu...
Bu hafta Premier League’de de birçok kaleci hatası gördüm.
Şuraya yazıyorum.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır böyle iki-üç maç daha oynasın...
Hem La Liga’nın hem Premier League’in baba takımlarının gözü Şükrü Saracoğlu’na döner...
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